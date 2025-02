Lettera43.it - Le azioni della Juventus comprate da Tether, qual è il piano del ceo Ardoino

La società, attiva nel mondo delle criptovalute, ha recentemente acquisito oltre il 5 per cento dei diritti di voto, in un’operazione che ora attende la comunicazione ufficialeConsob. Il ceo di, Paolo, ha spiegato in un’intervista al CorriereSera i motivi alla base di questa scelta, sottolineando la passione per il club e la volontà di supportarne la crescita: «Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2.000 anni».ha chiarito che l’investimento è stato maturato nel corso di diversi mesi, con l’acquisto di quote direttamente dal mercato. «Quando abbiamo deciso? Dache mese, acquisendo quote sul mercato: siamo ancora piccolini. Onestamente: vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore.