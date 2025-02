Zonawrestling.net - Lazy Booking #5: quello che Triple H non sa scrivere

Quinto episodio della vostra rubrica preferita, che in questa occasione vi regala ciò che stavate attendendo da tempo: l’analisi dei regni titolati in WWE, lato main roster. Che annata brutta il 2024, caro signori, ma neanche questo inizio d’anno scherza. Ovviamente non è andato tutto male. Ci sono regni che hanno funzionato, elevando dei wrestler a solidi personaggi per la zona main event. Penso a Damien Priest, sul quale probabilmente nessuno si sarebbe speso. Storicamente un solido midcarder, oggi è un solido wrestler da zone alte. Non ha dalla sua l’età, ma certamente è una carta utile nelle mani del team. WWE Undisputed Title Dopo il lunghissimo regno di Roman Reigns, non molti si aspettavano il lungo regno di Cody. Che nel mezzo ha messo in fila qualche bel match (AJ Styles, Gunther, Owens).