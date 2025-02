Serieanews.com - Lazio, Provedel al capolinea: 3 nomi per sostituirlo in estate

Leggi su Serieanews.com

Il ruolo di portiere in casaè in discussione: train difficoltà e i possibili sostituti, la prossima stagione potrebbe portare grandi novitàal: 3perin(Foto: Ansa) – serieanews.comTi ricordi quando Ivanera l’idolo dei tifosi biancocelesti? Non sembra nemmeno passato tanto tempo da quando salvava lacon interventi decisivi e la sicurezza di un veterano.Oggi, però, il suo momento magico sembra solo un ricordo sbiadito. La situazione è diventata complicata, e il posto da titolare, che fino a poco fa sembrava intoccabile, inizia a traballare. È una questione di fiducia: quella cheha perso e che la squadra fatica a ritrovare.I campanelli d’allarme erano già suonati lo scorso anno, ma questa stagione ha messo in evidenza un peggioramento che in pochi si aspettavano.