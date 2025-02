Sport.quotidiano.net - Lazio: non arriva il tris contro il Napoli, pari tra errori e colpi da campioni

Roma 17 febbraio 2025 – Uno spettacolo per gli occhi, tra occasioni da gol, grandi giocate,e in generale tutta la tensione tipica di un big match. È stata una grande serata di calcio quella dello stadio Olimpico e gli echi deiin campo hanno risuonato anche sugli spalti, dove i tifosi hanno fornito la cornice perfetta a questa sfida. Alla fine il risultato è stato quello dità, probabilmente il più giusto, con le due squadre a dividersi la posta in palio con il risultato di 2-2. Al vantaggio di Isaksen risponde Raspadori, poi nella ripresa Marusic realizza un pessimo autogol, prima della rete che fissa il risultato definitivo di Dia. In classifica ilevita il sorpasso dalle rivali, ma non permette ai biancocelesti di mantenere il margine sul quinto posto in classifica, fermando ancora il, a secco di vittorie in tre match affrontati in stagionela squadra di Baroni.