Romadailynews.it - Lazio: il 19 febbraio Rocca presenta i risultati dei primi due anni di mandato

In occasione della ricorrenza dei duedi governo, il presidente della Regione, Francesco, terra’ mercoledi’ 19, alle 12:00, presso la sala Tevere in via Cristoforo Colombo 212 una conferenza stampa per illustrare iraggiunti. E’ quanto si legge in una nota della Regione. Il presidente, in particolare, si concentrera’ suiottenuti in materia di sanita’ e presentera’ delle importanti novita’, con particolare riferimento a liste d’attesa, pronto soccorso e gestione dell’emergenza-urgenza. (Com)Agenzia Nova