Lazio disgrazia spaventosa per Baroni | l’infortunio è una batosta

Notizia tremenda per ladi mister Marco, che dovrà gestire un infortunio che cambia le dinamiche interne al gioco biancoceleste, per forza di cose.Il pareggio per 2-2 contro il Napoli allo Stadio Olimpico, in occasione della 25esima giornata del campionato di Serie A, ha avuto delle conseguenze molto pesanti per la, nel momento più impegnativo della stagione sportiva. Infatti, la squadra guidata da mister Marcoè in piena corsa per un posto nell’Europa che conta, dovendo fare comunque i conti con la rincorsa che Juventus e Milan su tutte stanno cercando di realizzare.perè una(LaPresse) – tvplay Per un periodo di tempo le strategie che ladovrà attuare per macinare più punti possibili non potranno includere uno dei giocatori più importanti del presente, ovvero il Taty Castellanos.