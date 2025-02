Lavrov | Usa possono aiutare pace Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.30 "Non so cosa i Paesi europei dovrebbero fare nei colloqui sull'": così, citato da Interfax, il ministro degli Esteri russo,nel giorno del summit europeo a Parigi sull'e alla vigilia di quello Usa-Russia a Riad. "La filosofia sposata dall'Europa non ha portato da nessuna parte"; "Gli Usacontribuire a trovare una soluzione", ha detto, e poi: a Riad si parlerà anche del ripristino di tutte le relazioni bilaterali Mosca-Washington. Il 24/2, 3°anniversario della guerra,il Collegio dei commissari Ue sarà a Kiev.