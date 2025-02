Lanazione.it - Lavoro domestico, in Toscana si spendono 713 milioni l’anno per badanti e colf

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 febbraio 2025 – Nel 2023 le famiglie toscane hanno speso complessivamente 713di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici, tra stipendi, contributi e Tfr. Un settore che ha generato un valore aggiunto di circa 1,2 miliardi di euro, pari allo 0,9% dell’economia regionale. L’invecchiamento della popolazione sta portando sempre più famiglie a confrontarsi con la necessità di trovare una badante. Tuttavia, reperire una figura qualificata non è sempre facile: molte famiglie si affidano al passaparola, anche sui social, ma questa soluzione non garantisce sempre risultati adeguati. Per rispondere a questa esigenza, negli ultimi anni si sono diffuse agenzie specializzate e portali dedicati alla ricerca di personale. Tra questi, il Gruppo Orienta ha recentemente lanciato Orienta Family, una piattaforma online nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel