Lavori alla Galleria Dorica | Daranno nuovo vigore

"È vero, sotto laè necessario intervenire, ma a essere assolutamente imbarazzante è la situazione che abbiamo ereditato. Il problema riguarda lacommerciale in centro, ma anche altri aspetti; dmanutenzione stradale e degli immobili pubblici, basti pensare agli impianti sportivi, al mancato decoro di tante, troppe parti della città che ogni giorno dobbiamo affrontare dopo decenni di abbandono". La giunta di centrodestra si avvicina ad ampie falcate al secondo anniversario dstoria vittoria alle comunali del 2023, ma ancora c’è molto da fare. A confermarlo sono le parole dell’assessore con delega al Decoro, Daniele Berardinelli, che risponde al servizio pubblicato ieri dal Carlino. Noi siamo stati testimoni di un degrado incredibile: "Come giustamente fatto presente nell’articolo – afferma Berardinelli –, in alcune zone dove la proprietà è privata, la situazione è ancora più complessa, in quanto la manutenzione va fatta dai proprietari e dagli affittuari, mentre il Comune può incoraggiare gli interventi, ma non può sostituirsi in toto.