Lavorare in Ucraina dopo tre anni di guerra

Kyjiv – «Dall’inizio dell’invasione russa dell’, in uno dei miei locali si sono alternati tre gelatai. Due sono stati chiamati al fronte, uno si è arruolato come volontario. Ora ho assunto un ragazzo che ha 24, abbiamo un altro anno a disposizione prima che possa andare a combattere».Stanislav Zavertailo (nella foto in alto), 45, è cofounder delle insegne “Honey Cafe” e “Zavertailo Cafe” di Kyjiv. Prima della, gestiva quattro pasticcerie nella capitale. Negli ultimi tre, nonostante gli attacchi aerei sulla città e le corse continue nel laboratorio di pasticceria trasformato nello shelter di famiglia, ha aperto due nuovi locali in centro. «I costi sono maggiori e i tempi delle ristrutturazioni più lunghi. Ma la resistenza la fanno anche gli imprenditori rimasti qui», dice.