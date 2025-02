Ilgiornale.it - Lava, curiosi e apocalisse zombie sull'Etna

Leggi su Ilgiornale.it

Non solo: l’erutta e un migliaio diintasa le strade. Soccorsi bloccati, parcheggi selvaggi e zero sicurezza. Uno spettacolo per Instagram, ma un incubo per la Protezione Civile