Juventusnews24.com - Lautaro Thiago Motta, l’attaccante dell’Inter spinge via l’allenatore: la reazione dell’argentino – VIDEO

di Redazione JuventusNews24via: ladelnei confronti delbianconero –Festeggia la Juve dopo il derby d'Italia dell'Allianz Stadium. I bianconeri hanno superato l'Inter col risultato di 1-0 grazie alla rete di Conceicao. Tanto nervosismo in casa nerazzurra, anche da parte del capitanoMartinez.ha reagito così nei confronti di.pic.twitter.com/BK6UQEZOtE— Serie A Out of Context (@CalcioNoContext) February 16, 2025Il centravanti argentino ha spinto viadella Juventus dopo il contatto a bordocampo. Il gesto non è sfuggito ed è già virale sui social.