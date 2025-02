Internews24.com - Lautaro Inter, numeri impietosi nelle sfide contro la Juve: e ieri nemmeno Taremi lo ha aiutato

di Redazionela: elo ha. L’analisi del Corriere dello SportIl Corriere dello Sport sottolinea la prestazione negativa diMartinez ine analizza lo storico abbastanza negativo dell’argentinoi bianconeri.– «Il killer instinct si è tenuto alla larga da, incapace di incidere in una notte che andava azzannata. Invece il Toro negli ultimi venti metri è mancato in quello che da sempre lo contraddistingue, lasciandoistantanee dello Stadium almeno due conclusioni maldestre per sprecare gli assist di Dumfries e Zalewski. Non solo l’è uscita sconfitta dal derby d’Italia, ma il suo centravanti ha perso anche il confronto a distanza con Kolo Muani, in grado di lasciare nella partita lo zampino sul gol che ha sbloccato la contesa.