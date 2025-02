Cityrumors.it - Lautaro e il rischio prova tv: cosa dice il regolamento

Leggi su Cityrumors.it

In casa Inter c’è il timore per la possibile squalifica di. L’argentino è stato protagonista di uno sfogo che potrebbe costargli molto caroPiove sul bagnato in casa Inter. La sconfitta contro la Juventus ha portato aria pesante sia ad Appiano Gentile che tra i tifosi. Subito dopo il ko di Torino, in molti sui social hanno duramente criticato Simone Inzaghi e diversi giocatori. Tra loro ancheMartinez, autore dell’ennesimasottotono oltre che diverse occasioni non sfruttate nel primo tempo.e iltv:il(Lapresse) – interlive.itMa per il Toro c’è ilsqualifica. Al termine della partita il capitano nerazzurro ha dato vita ad un duro sfogo ripreso dalle telecamere e, almeno stando al labiale, avrebbe pronunciato delle espressioni blasfeme.