Lautaro ‘cacciato’ dopo Juve-Inter | hanno già deciso

L’cade a Torino contro lantus con un finale rovente. Aleggia incertezza sui nerazzurri: l’esito del sondaggio su un papabile addio a fine stagione Seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato per l’che ha sprecato una chance importante contro lantus. A Torino un gol di Conceiçao hala sfida dello Stadium con annessa coda polemica per la reazione forte di, senza dimenticare le critiche per la gestione della ripresa della stesso Inzaghi.(LaPresse) – Calciomercato.itL’ha dunque gettato al vento la possibilità di scavalcare il Napoli in classifica,il mezzo passo falso della truppa di Conte arrivato sabato sul campo della Lazio. La lotta scudetto si infiamma con i nerazzurri chiamati a ritrovare la continuità di rendimento che ha contraddistinto la prima metà di stagione.