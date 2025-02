Dayitalianews.com - Latina, al via i lavori per il rinnovamento della rete elettrica: investimento da 9 milioni di euro

Un piano triennale per potenziare il servizio elettricoSono ufficialmente iniziati ieri, nel cuore di, gli interventi die potenziamentocittadina. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra E-Distribuzione Unità Territoriale die il Comune, prevede unsuperiore ai 9diper il solo 2025, con ulteriori sviluppi programmati anche per il 2026 e il 2027.in dettaglio: sostituzione di 80 km die nuove cabineIl piano di interventi si concentrerà su diversi aspetti chiave. Saranno sostituiti circa 80 chilometri di linee in media tensione per aumentare la resistenza e la sicurezza dell’infrastruttura. Inoltre, il progetto prevede l’attivazione di circa 50 nuove cabine secondarie e il miglioramentoin bassa tensione, con l’obiettivo di rispondere con maggiore efficienza al crescente fabbisogno energeticocittà.