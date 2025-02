Sport.quotidiano.net - L’Atalanta recupera Lookman e Kolasinac per la gara di ritorno contro il Bruges. Probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 17 febbraio 2025 – Ci sarà anche Ademola, oltre a Sead, nelche domani sera alle 21 al Gewiss Stadium, sold out, affronta ilnelladidei playoff di Champions League. Si riparte dall’1-2 per i fiamminghi dell’andata, figlio del contestato rigore fischiato al 93’: in caso di pareggio passano i belgi, con un gol di scarto atalantino si va ai supplementari, con due reti di vantaggio passa la Dea. “Recuperiamo tra i convocati, ma perdiamo Hien che ha accusato un affaticamento all’adduttore: lo rivedremo domani mattina. All’andata un po’ tutta la squadra ha viaggiato a metà strada, per cui dovremo fare una partita migliore, anche se poi sappiamo che il risultato è maturato per un episodio, ma globalmente dovremo salire due scalini per giocare una partita migliore.