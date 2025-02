Anteprima24.it - L’Asl attiva la sede della Guardia Medica in Altairpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ operativo presso la nuovadi Via Don Bruno Mariani – Sant’Angelo dei Lombardi il Presidio di Continuità Assistenziale ().di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, grazie alla disponibilità del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, ha trasferito lain unapiù accogliente e funzionale sia per i cittadini che per i medici.Mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 16.00 verrà inaugurata la nuova struttura alla presenza del Direttore Generale deldi Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, del Direttore Sanitario del, dott.ssa Maria Concetta Conte, del Direttore Amministrativo del, dott. Franco Romano, del Direttore del Distretto Sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi, Dott.ssa Immacolata Giusto.