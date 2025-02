Notizie.com - Lascia lo sport a soli 32 anni, tifosi in lacrime per un grandissimo volto

Leggi su Notizie.com

Grandi emozioni sul centrale di Buenos Aires per l’ultimo match della carriera del tennista argentino: la sconfitta non ha rovinato il doveroso salutoChiudere a casa propria, in mezzo alla gente che ti ha sostenuto lungo tutto il bellissimo viaggio, coronato da tante soddisfazioni e certificato dall’ammirazione dei colleghi, non ha prezzo. E che importa se l’ultima esibizione ufficiale si sia chiusa con una sonora sconfitta. Il grande viaggio, del resto, era già finito: l’epilogo è stato comunque emozionante e gratificante.lo32inper un(Ansa Foto) – Notizie.comSul centrale di Buenos Aires, teatro del match di ottavi di finale del torneo ATP 250, Diego Schwartzman ha dato il suo addio al tennis. Un ritiro annunciato, come detto, bagnato da una sconfitta ma preceduto da una grande impresa: quella compiuta il giorno prima contro il cileno Nicolas Jarry, numero 7 del seeding, piegato al terzo set dopo una battaglia che è stata una sorta di manifesto della sua carriera.