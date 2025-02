Tuttivip.it - “Lascia il Grande Fratello”. In casa dal primo giorno, ma ora è costretto ad abbandonare tutti

La trentaduesima puntata delandrà in onda questa sera e questa volta qualcuno dovràre definitivamente la. Dopo l’ultima diretta senza eliminazioni, il televoto di oggi decreterà chi tra i concorrenti in nomination dovrà dire addio al reality.In bilico ci sono Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago García e Luca Giglio. Il pubblico daè stato chiamato a votare per salvare il proprio preferito e il gieffino meno votato dovràil gioco.Le preferenze del pubblico sembrano delineare uno scenario abbastanza chiaro. Amanda e Iago sono al sicuro, risultando i più votati nei vari sondaggi online. La situazione è invece più delicata per Alfonso e Chiara, che si trovano in una posizione pericolosa. Tuttavia, il concorrente più a rischio sarebbe proprio Luca Giglio, che sembrerebbe avere il minor numero di voti.