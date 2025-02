Las Palmas sanguina sui lati

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 16:08:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Dopo la sconfitta a Maiorca, Lasè l’unica squadra di punta che non ha vinto in questo 2025. Il giallo ha aggiunto solo un punto nelle sei partite del nuovo anno. La recessione è evidente. Piccoli resti della forza difensiva che Diego Martínez ha dimostrato dopo l’atterraggio. Della squadra rocciosa e per fare obiettivi è stato un compito complicato, Lasè diventato uno zucchero in una tazza di caffè. L’UD ha un problema nella parte posteriore e in particolare nella difesa dei centri laterali. Dei 14 gol incorporati in questo 2025, 11 sono arrivati ??ai.In legge, Javi Muñoz, Marvin, Álex Suárez, Pelmard e Viti hanno agito, quindi non è una questione di nomi ma insieme. I tre goal segnati da Maiorca sono arrivati ??allo stesso modo.