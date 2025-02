Ilgiorno.it - L’arcivescovo Delpini inaugura a Vimodrone Casa Ail: “Ospiterà gratis i malati di tumore”

(Milano), 17 febbraio 2025 –MarioAil, a. La residenzadidel sangue e familiari durante le cure. Sei appartamentini con tutti i comfort cancellano così il pendolarismo sanitario, un fenomeno doloroso che in molti casi si aggiunge alla malattia. Non più, ora, grazie all’accordo fra l’associazione e la parrocchia di San Remigio che ha messo a disposizione l’ex oratorio femminile in via XI Febbraio, dove, il prelato ha tagliato il nastro, celebrando così il Giubileo deie degli operatori sanitari. Ci sono due bilocali, quattro monolocali e spazi comuni, “ci aiuteranno a incrementare del 30% l’offerta garantendo ventimila pernottamenti l’anno grazie a 73 posti letto complessivi. Finora abbiamo potuto contare su 14 appartamenti”, raccontano i volontari.