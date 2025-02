Oasport.it - Lando Norris su Hamilton in Ferrari: “Capisco la sua decisione, avrei fatto lo stesso”

Leggi su Oasport.it

L’arrivo di Lewisinè tra i temi di grande interesse della stagione di F1. Domani, in serata, dovrebbero essere diffusi i rendering sulla nuova. La SF-25, infatti, sarà presentata in primis sui canali social attraverso le immagini citate e poi nel giorno successivo è previsto l’appuntamento a Fiorano dove entrambi i piloti saranno impegnati al volante della Rossa.Ha destato un certa impressione a tutti gli appassionati ilcheper la prima volta abbia indossato la tipica tenuta della scuderia di Maranello, con un caso “Giallo Modena” a impreziosire il tutto. Sarà interessante capire se, al di là dei risvolti commerciali, Lewis sarà davvero veloce in pista o meno.In merito alla scelta fatta dal britannico si è pronunciato il pilota della McLaren,: “Lewis vuole dimostrare quanto vale e finché non smetterà di correre continuerà a farlo.