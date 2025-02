Dilei.it - L’amore secondo Mafalda, che con la risata racconta bello e brutto del mondo

Per chi, come me, è cresciuta leggendo, ridendo, commuovendosi e riflettendo con, l’uscita del libroè una gioia e una carezza sul cuore.Perché ine nei suoi piccoli amici, personaggi nati negli anni ’70 dalla penna e fantasia del geniale Quino, c’è una parte di ognuno di noi: c’è la preoccupazione per ildella piccola protagonista, la fantasia e l’animo sognatore di Felipe, il romanticismo sdolcinato di Susanita, ma anche il materialismo di Manolito e il cinismo di Miguelito.Fonte: Adriano Salani EditoreOgni bambino, ma non solo, oggi, dovrebbe leggere, perché con il sorriso e latutti loro ti prendono per mano e ti mostrano il, con le sue gioie e le sue disillusioni, il suo amore e le sue ingiustizie.