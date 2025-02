Digital-news.it - L’Amore e Altre Seghe Mentali: il film di Giampaolo Morelli in prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva inTV ildiretto e interpretato dacon Maria Chiara Giannetta,, in onda lunedì 17 febbraio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOWe disponibile on demand.è uno sguardo ironico e dissacrante sull’attuale concezione di coppia: indissolubile legame d’amore o società di mutuo soccorso? Solido archetipo composto da due persone o vittima del consumismo sentimentale? Il protagonista, Guido (), quarantenne, single, decisamente affascinante, ha le idee molto chiare: dopo una dolorosa ferita amorosa che lo ha profondamente segnato, ha deciso di rifiutare qualsiasi tipo di impegno per vivere una sessualità totalmente solitaria. Sarà l’incontro con Giulia (Maria Chiara Giannetta), una ragazza semplice ma profondamente autentica, gioiosa e naif, a rimettere tutto in discussione.