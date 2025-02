Ilfattoquotidiano.it - L’amministrazione Trump taglia anche i controllori di volo, poche settimane dopo l’incidente di Washington

ha iniziato a cacciare diverse centinaia di dipendenti della Federal Aviation Administration. I tagli arrivano adi distanza dalaereo avvenuto il 30 gennaio vicino all’aeroporto Reagan di, quando un aereo si è scontrato con un elicottero, causando 67 vittime.Fra i dipendenti colpiti dai tagli ci sonoaddetti alle attività radar, atterraggio e mantenimento. I licenziamenti arrivano in un momento particolarmente difficile per la Faa, alle prese con una carenza dididovuta, secondo l’agenzia, ai salari non competitivi, ai lunghi turni, all’addestramento intenso e al pensionamento obbligatorio. La stessa Faa, ha segnalato come quando si è verificato l’ultimo incidente, il personale della torre di controllo dell’aeroporto Ronald Reagan non fosse a livelli “normali per l’ora del giorno e il volume del traffico”.