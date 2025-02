Ilrestodelcarlino.it - L’Ama fatica, ma vince coi Lupi. I Vigili sconfitti al tie-break

Bilancio appena negativo per la Serie B del volley reggiano che raccoglie 9 punti su 21 disponibili. SERIE B.San Martino (quinta) che3-2 sul GruppoPontedera: 25-17, 19-25, 25-17, 20-25, 15-12.del Fuoco-San Giovanni 2-3 (25-19, 20-25, 21-25, 25-22, 10-15). SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali continua la serie positiva e supera Crema 3 a 1 (22-25 25-19 25-19 25-20) raggiungendo al sesto posto la Giusto Spirito Rubierese che invece perde 3 a 1 (25-23 25-22 21-25 25-11) nella difficile trasferta di Garlasco. SERIE B2. Tutto secondo pronostico. purtroppo. A parte l’Arbor Interclays 3-0 contro la cenerentola Vallefoglia (16, 13, 11), disco rosso per la Fos Cvr ko 3-1 a Fermo (27-25, 25-21,20-25, 25-15) e raggiunta al 3° posto dalle marchigiane. Ko senza punti pure per, in casa 0-3 (12, 21, 18) con la forte Soliera.