Ilrestodelcarlino.it - L’Aluart gioca bene. Ma la Magika la spunta

58 SCANDIANO 49 CASTEL SAN PIETRO: Montani 3, Ranieri ne, Venturoli 3, Vespignani 19, Rosier 16, Giorgetti 11, Melandri 3, Roccato, Bacci ne, Lombardo 3. All. Naldi. ALUART SCANDIANO: Fedolfi 9, Soncini, Bini 2, Marino 3, Meglioli A. 4, Capelli 6, Pellacani 4, Brevini 4, Todisco 11, Castagnetti, Meglioli E. 6. All. Cavalcabue. Arbitri: Calabrese di Bologna e Costantini di Ravenna. Parziali 14-14, 36-34, 47-44. Nella 4ª di ritorno,Scandiano (14)per oltre tre quarti alla pari con la(26), terza forza del girone, ma lo sprint finale premia le bolognesi, che nel momento decisivo trovano nelle esperte Rosier e Vespignani le armi per la vittoria. Fino ad allora, le biancoblu erano a stretto contatto, avanti anche di misura, grazie ai canestri di Todisco e capitan Fedolfi.