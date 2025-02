Quotidiano.net - L’altro volto degli sbarchi. In Italia senza genitori. Generazione di fantasmi

Lo hanno visto sbarcare, da solo, all’approdo di Lampedusa. "Si è seduto da una parte e ha usato la coperta che aveva intorno alle spalle per coprirsi il viso mentre piangeva", hanno raccontato gli attivisti del programma Mediterranean Hope dopo uno sbarco di migranti sopravvissuti a un naufragio al largo delle coste maltesi. È un ragazzo del Bangladesh, ‘minore straniero non accompagnato’, esattamente come gli altri 127.662 che, tra il 2014 e il 2024 – lo dice la quarta edizione del rapporto di Save the Children, ‘Nascosti in piena vista’ – sono arrivati invia mare". Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the children, quali evidenze emergono dal rapporto? "Emerge innanzitutto come i minorenni - in particolare adolescenti e preadolescenti, ma in alcuni casi anche bambini - siano sempre più coinvolti nelle migrazioni.