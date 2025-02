Gqitalia.it - L'allenamento TRX dovrebbe essere incluso nei tuoi allenamenti, lo sostengono moltissimi personal trainer

Anche se l'TRX può somigliare al sesso più particolare, riesce senz'altro a migliorare ogni tipo di. Anche chi è già soddisfatto della propria routine può trovare nel TRX un varietà di esercizi che sono un toccasana assoluto. Questo tipo di, oltre amolto versatile, ha il pregio di poterepraticato ovunque.«Le macchine per il TRX sono dei veri e propri gioiellini grazie alla loro capacità di tenere in sospensione e sfruttare sia il peso corporeo sia la gravità per gli esercizi», spiega Daniel Baby, in forza a PerformancePro. «Gli esercizi al TRX non solo fanno lavorare tutto il corpo, ma aiutano anche a mettere su muscoli, a rafforzare le articolazioni e a proteggere il sistema cardiovascolare». Facile per i principianti, il TRX risulta convincente anche per come rende semplice passare adpiù avanzati.