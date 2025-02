Lettera43.it - L’albo d’oro della Milano Sanremo: tutti i vincitori e il campione in carica

Leggi su Lettera43.it

Lasi prepara a tornare per la 116esima volta. La Classicissima di Primavera si è disputata ogni anno dal 1907 poi, a eccezione di tre edizioni: nel 1916 a causaPrima Guerra Mondiale e nel 1944 e nel 1945 per la Seconda. L’ultima edizione è stata vinta da Jasper PhilipsenAlpecin-Decenuninck. L’Italia, che è la nazione con più vittorie (51), non conquista ladal 2018. A vincere quell’anno è stato Vincenzo Nibali. Il record di vittorie per singolo atleta è, invece, Eddie Merckx. Lo squalo ha vinto sette edizioni, mentre al secondo posto c’è Costante Girardengo con sei, davanti a Gino Bartali ed Erik Zabel, entrambi a quattro. Fausto Coppi, invece, si è fermato a tre.completoVincenzo Nibali vince la(Getty Images).1907 – Lucien Petit-Breton (Francia)1908 – Cyrille Van Hauwaert (Belgio)1909 – Luigi Ganna (Italia)1910 – Eugène Christophe (Francia)1911 – Gustave Garrigou (Francia)1912 – Henri Pélissier (Fraancia)1913 – Odile Defraye (Belgio)1914 – Ugo Agostoni (Italia)1915 – Ezio Corlaita (Italia)1916 – Non disputata a causaPrima Guerra Mondiale1917 – Gaetano Belloni (Italia)1918 – Costante Girardengo (Italia)1919 – Angelo Gremo (Italia)1920 – Gaetano Belloni (Italia)1921 – Costante Girardengo (Italia)1922 – Giovanni Brunero (Italia)1923 – Costante Girardengo (Italia)1924 – Pietro Linari (Italia)1925 – Costante Girardengo (Italia)1926 – Costante Girardengo (Italia)1927 – Pietro Chesi (Italia)1928 – Costante Girardengo (Italia)1929 – Alfredo Binda (Italia)1930 – Michele Mara (Italia)1931 – Alfredo Binda (Italia)1932 – Alfredo Bovet (Italia)1933 – Learco Guerra (Italia)1934 – Jef Demuysere (Belgio)1935 – Giuseppe Olmo (Italia)1936 – Angelo Varetto (Italia)1937 – Cesare Del Cancia (Italia)1938 – Giuseppe Olmo (Italia)1939 – Gino Bartali (Italia)1940 – Gino Bartali (Italia)1941 – Pierino Favalli (Italia)1942 – Adolfo Leoni (Italia)1943 – Cino Cinelli (Italia)1944 – Non disputata a causaSeconda Guerra Mondiale1945 – Non disputata a causaSeconda Guerra Mondiale1946 – Fausto Coppi (Italia)1947 – Gino Bartali (Italia)1948 – Fausto Coppi (Italia)1949 – Fausto Coppi (Italia)1950 – Gino Bartali (Italia)1951 – Louison Bobet (Francia)1952 – Loretto Petrucci (Italia)1953 – Loretto Petrucci (Italia)1954 – Rik Van Steenbergen (Belgio)1955 – Germain Derycke (Belgio)1956 – Fred De Bruyne (Belgio)1957 – Miguel Poblet (Spagna)1958 – Rik Van Looy (Belgio)1959 – Miguel Poblet (Spagna)1960 – René Privat (Francia)1961 – Raymond Poulidor (Francia)1962 – Emile Daems (Belgio)1963 – Joseph Groussard (Francia)1964 – Tom Simpson (Gran Bretagna)1965 – Arie den Hartog (Olanda)1966 – Eddy Merckx (Belgio)1967 – Eddy Merckx (Belgio)1968 – Rudi Altig (Germania)1969 – Eddy Merckx (Belgio)1970 – Michele Dancelli (Italia)1971 – Eddy Merckx (Belgio)1972 – Eddy Merckx (Belgio)1973 – Roger De Vlaeminck (Belgio)1974 – Felice Gimondi (Italia)1975 – Eddy Merckx (Belgio)1976 – Eddy Merckx (Belgio)1977 – Jan Rass (Olanda)1978 – Roger De Valeminck (Belgio)1979 – Roger De Valeminck (Belgio)1980 – Pierino Gavazzi (Italia)1981 – Alfons De Wolf (Belgio)1982 – Marc Gomez (Francia)1983 – Giuseppe Saronni (Italia)1984 – Francesco Moser (Italia)1985 – Hennie Kuiper (Olanda)1986 – Sean Kelly (Irlanda)1987 – Erich Machler (Svizzera)1988 – Laurent Fignon (Francia)1989 – Laurent Fignon (Francia)1990 – Gianni Bugno (Italia)1991 – Claudio Chiappucci (Italia)1992 – Sean Kelly (Irlanda)1993 – Maurizio Fondriest (Italia)1994 – Giorgio Furlan (Italia)1995 – Laurent Jalabert (Francia)1996 – Gabriele Colombo (Italia)1997 – Erik Zabel (Germania)1998 – Erik Zabel (Germania)1999 – Andrei Tchmil (Belgio)2000 – Erik Zabel (Germania)2001 – Erik Zabel (Germania)2002 – Mario Cipollini (Italia)2003 – Paolo Bettini (Italia)2004 – Oscar Freire (Spagna)2005 – Alessandro Petacchi (Italia)2006 – Filippo Pozzato (Italia)2007 – Oscar Freire (Spagna)2008 – Fabian Cancellara (Svizzera)2009 – Mark Cavendish (Gran Bretagna)2010 – Oscar Freire (Spagna)2011 – Matthew Goss (Australia)2012 – Simon Gerrans (Australia)2013 – Gerard Ciolek (Germania)2014 – Alexander Kristoff (Norvegia)2015 – John Degenkolb (Germania)2016 – Arnaud Demare (Francia)2017 – Michal Kwiatkowski (Polonia)2018 – Vincenzo Nibali (Italia)2019 – Julian Alaphilippe (Francia)2020 – Wout Van Aert (Belgio)2021 – Jasper Stuyven (Belgio)2022 – Matej Mohoric (Slovenia)2023 – Mathieu Van der Poel (Olanda)2024 – Jasper Philipsen (Belgio)Da sinistra a destra: Michael Matthews, Jasper Philipsen e Tadej Pogacar (Getty Images).