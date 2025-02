Iltempo.it - L'affondo di Meloni: "Fragile dire che prevale l'Ue", Dove rimpatria la Germania...

Leggi su Iltempo.it

"Il governo è determinato a portare avanti il protocollo Italia-Albania: siamo determinati a trovare una soluzione ad ogni ostacolo che appare". Così la presidente del Consiglio Giorgiaalla Conferenza dei prefetti e dei questori. Si andrà avanti "non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo il diritto della politica di governare e ilre della politica di assumersi le responsabilità" e "sui flussi migratori l'indicazione dalla maggioranza dei cittadini molto chiara: ci chiedono di fermare immigrazione illegale che produce insicurezza mancata integrazione e prima nemica immigrazione illegale". "Sarà importante fare chiarezza" sulle norme sui Paesi sicuri "e che la Corte di giustizia europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio non solo dell'Italia ma di tutti gli stati membri dell'Unione europea", ha detto ancora la premier sottolineando cheche "appare" l'argomentazione "della supremazia della normativa europea rispetto a quella italiana in base alla quale si disapplicherebbe la normativa italiana sui paesi sicuri" visto che lain Afghanistan senza che questo dai giudici tedeschi sia considerato in contrasto con la normativa europea".