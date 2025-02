Thesocialpost.it - L’aereo si ribalta in fase di atterraggio: incidente spaventoso, caos in aeroporto

Drammaticosulla pista: un Bombardier Canadair Regional Jet (Crj) 900 di Delta Connection — la divisione regional di Delta Air Lines — si èto dopo unproblematico all’di Toronto, in Canada. Non è al momento chiaro se ci siano vittime tra i passeggeri e il personale a bordo: un primo bilancio parla di 8 feriti, ma non si conosce la gravità della loro situazione.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteGli scatti pubblicati sui social mostrano, in mezzo alla neve, decine di persone abbandonare il velivolo circondato dai mezzi di soccorso e dai vigili del fuoco.Il volo DL4819 era partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, alle 11.47 locali e ha toccato la pista canadese alle 14.13. Le autorità aeroportuali canadesi hanno deciso di bloccare ogni partenza dallo scalo internazionale di Toronto, con gli aerei che sono stati destinati altrove in attesa dello sgombro della pista.