Bergamonews.it - Ladri in fuga, si schiantano con il furgone rubato e pieno di refurtiva: arrestati

Cologno al Serio. Tutto è nato da un normale controllo di polizia: l’uomo al volante delstava parlando al telefono, quando è stato notato dagli agenti. All’alt, però, non si è fermato. Anzi, è schizzato a tutta velocità con il ‘suo’ Fiat Doblò. ‘Suo’ tra virgolette, visto che era statoil giorno prima a Ponte San Pietro. Così come la targa, asportata da un veicolo a Erba (Como). A ben vedere, tutto quello che c’era sulera: motoseghe, un soffiatore, due decespugliatori e attrezzi vari presi dal magazzino comunale di Osio Sotto, ma anche una borsa da donna: sottratta mezz’ora prima da un’auto parcheggiata fuori dal cimitero di Spirano, alla quale erano stati rotti i vetri.Laè stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i duesono stati portati in carcere a Bergamo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: si tratta di zio e nipote di di 60 e 25 anni, rom residenti a Milano con una sfilza di precedenti penali per reati contro il patrimonio: dal furto alla rapina, dalla truffa all’appropriazione indebita.