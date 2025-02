Lanazione.it - Ladre fermate in via Settevalli. Denunciata anche una minorenne

PERUGIA – Una pattuglia della Polizia di Stato di Perugia, impegnata nel servizio di controllo del territorio su disposizione della Sala Operativa della Questura, ha raggiunto un esercizio commerciale nella zona di via, dove era stata segnalata la presenza di due donne che si sarebbero rese responsabili del furto di alcuni prodotti. In particolare, le due donne, una classe 2001 ed una minore, si sarebbero appropriate di prodotti alimentari esposti sui relativi scaffali e li avrebbero poi occultati all’interno di uno zaino e di una borsa, oltrepassando le barriere antitaccheggio del negozio. Al termine delle attività d’indagine le due presunte responsabili sono state denunciate all’autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato in concorso. La merce trovata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.