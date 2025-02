Ilnapolista.it - L’ad (Trumpiano) di Tether: «Abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve per i prossimi 2000 anni»

laperlaper i”, dice Paolo Ardoino. Che è l’amministratore delegato di, un colosso di criptovalute da 140 miliardi di dollari che è appena entrato nellantus con il 5 per cento delle azioni. Dice – al Corriere della Sera – che “il calcio è legato a modelli di sviluppo e comunicazione antichi, che non si investa in tecnologia e comunicazione, appunto, mi pare assurdo. Vorremmo poter aiutare l’attuale di dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. In passato, ci sono stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica”.“Non siamo un fondo speculativo – spiega – E pensiamo che la squadra abbia potenzialità incredibili, del resto laè tra i club più importanti del mondo: e ci sembrava doverosoun’opportunità italiana.