Modenatoday.it - Laboratori, spettacoli e la banda Rulli Frulli nel Carnevale di Bastiglia

Leggi su Modenatoday.it

Domenica 23 febbraio le strade disi animeranno con un’esplosione di musica, colori e allegria per il2025, un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità.La giornata prenderà il via alle 14 in Piazza Repubblica, dove si riuniranno bambine, bambini, grandi e piccoli.