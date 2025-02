Dilei.it - La Volta Buona, i genitori di Giorgia di nuovo insieme dopo le lacrime a Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

ha portato a casa uneccezionale, con un brano che è già il più trasmesso dalle radio e tra i più ascoltati su Spotify. Non ha conquistato la vittoria ma il cuore del pubblico sì, e ne è stata una dimostrazione l’affetto sollevatosi dalle poltrone dell’Ariston quando Conti ha rivelato il suo sesto posto nella classifica finale del Festival, giudicato ingiusto. Ma anche quando le è stato consegnato il premio TIM, riservandole un lungo applauso per il quale non è riuscita a trattenere le.Un momento che idella cantante, Elsa Giordano e Giulio Todrani, hanno vissuto dalle rispettive camere d’albergo e che hanato da Caterina Balivo a La. Una reunion d’eccezione (e inaspettata) per la propria figlia.Elsa Giordano e Giulio Todrani diper la figliaGiulio Todrani è ormai un volto noto del salotto di Caterina Balivo, che lo ha voluto a Lain più occasioni nelle puntate precedenti e andate in onda nel corso del Festival di