Lettera43.it - La voce di Marina Berlusconi per zittire Tajani e Barelli, La Russa jr all’Aci e altre pillole

Chi comanda in Forza Italia?. Per chi avesse ancora dei dubbi, lo spazio allestito sul Foglio per la figlia del Cavaliere spiega «l’insofferenza per la gestione del partito, affidata ai consuoceri, tra loro, Antonioe Paolo», sibilano i forzisti. Già, perché i due «ne hanno combinati parecchi di guai nel corso di questi mesi», e l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza è stata la scelta del giudice costituzionale. Chi è stato eletto alla Consulta risponde al nome di Roberto Cassinelli, «uno che quando era parlamentare non ha mai fatto un intervento in Aula», dicono nel partito, «e che era noto solo per la sua Mercedes S e la sfilza di immobili in quel di Santa Margherita Ligure, presenti nella sua dichiarazione patrimoniale». Fatto sta che la famigliateneva a portare alla Consulta un suo avvocato di valore, e di fiducia: Andrea Di Porto, già legale del Cavaliere.