Ilrestodelcarlino.it - La vita è una tassa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laè una, sì. Nel senso letterale del termine. La 'liberazione' si festeggia in genere alle porte dell'estate: già, per i balzelli il 25 aprile arriva troppo presto. Nel 2024 il Tax freedom Day si è celebrato il 3 giugno. Cos'è il Tax freedom Day? Il giorno da cui si comincia a lavorare per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare le tasse. Per più di cinque mesi all'anno il nostro stipendio finisce così a Pantalone; in linea teorica e a voler essere buoni, fra l'altro. Perché poi ci sono mille altri balzelli più o meno nascosti o camuffati che ti fanno in realtà impiegare ancora più tempo per saldare il debito con lo Stato. In questi giorni a Bologna e in Emilia-Romagna è scoppiata la tempesta perfetta, a proposito proprio di tasse. Sia il sindaco del capoluogo di regione, Matteo Lepore, che il governatore della Regione stessa, Michele de Pascale, hanno parlato di 'scelta politica' per giustificare le loro stangate.