Ilgiorno.it - La vita di un’adolescente di Turate prigioniera in casa per volere del padre e della sua compagna: niente amici e uscite, il telefono vietato

(Como), 17 febbraio 2025 – ??????Persino il flauto le era, perché la musica era ritenuta dalun’attività “non adeguata alle donne”. Per non parlare dei social network, del cellulare e di un abbigliamento uguale a quello delle sue coetanee. La convivenza dimarocchina con ile la sua nuovaera diventata poco alla volta una sorta di prigionia. Anche chiamare la madre in Marocco era un lusso che le veniva concesso in base all’umorecoppia, 49 anni lui e 37 lei, ora a processo per maltrattamenti in famiglia. A denunciarli, a fine agosto 2021, era stata la 16enne, dopo cinque anni in quelle condizioni. Durante l’ennesimo momento di sconforto, si era sfogata con una coppia conosciuta al parco. Era stata fortunata: quei due adulti avevano chiamato subito ilAzzurro.