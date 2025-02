Ilrestodelcarlino.it - La Vis Pesaro si gode il muro difensivo. Salgono a 14 le partite senza subire reti

Non è certo il risultato perfetto lo zero a zero, non è lo è più da decenni, da quando certe teorie sono finite su scaffali polverosi. Però capita di dovervi sottostare. Per la Vis quello con il Sestri è il terzo stagionale. E alla fine, dopo il pubblico del Benelli anche Stellone ha fatto buon viso a cattivo gioco. Anche perché l’avversario si è dimostrato coriaceo, lucido e ben applicato. E certe, affannandosi per vincerle, può anche capitare di perderle, come ha rimarcato il tecnico. Vedi gli episodi nel finale, su entrambe le sponde. Poi succede anche che il giorno dopo, alla luce degli altri risultati, si possa rivalutare quel risultato in bianco. In un testacoda vero, è toccata la stessa sorte alla capolista Entella (avversaria dei pesaresi il 1° marzo, alla prossima in casa), sul campo di un Legnago che avrebbe anche meritato più del pari.