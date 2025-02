Iltempo.it - La vera noia sono le critiche a Sanremo

In principio fu il sovranismo.doveva essere per la pseudo intellighenzia di sinistra l'archetipo del neo fascismo meloniano in salsa canora. E lì ci aveva provato Roberto Saviano a candidarsi a guru della nuova opposizione che anziché occuparsi di politica, di lavoro, delle indagini che colpiscono i suoi dirigenti, di immigrati clandestini, di attentati islamisti si sarebbe occupata di pentagramma, arrangiamenti, melodie. Poi si è presentato sul palco tale Roberto Benigni, praticamente la loro icona, colui da cui discende il loro stesso karma progressista e hanno dovuto tacere. E così è partita la controffensiva radical chic, quella della teoria della, la rassegnazione, la noluntas di Schopenauer. A dirci che il Festival in pratica non c'è stato e quei tredici milioni di italiani che l'hanno guardatotredici milioni di idioti.