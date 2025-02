Bergamonews.it - La Tav Treviglio asfalta anche Monferrato: secondo posto sempre più solido

Novipiù-TAV67-103 (21-29, 22-31; 16-27, 8-16)Novipiù: Vecerina 11, Pepper 5, Stazzonelli 8, Martinoni 21, Wojciechowski 5; Guerra 7, Marcucci 3, Basta, Dia 7, Bertaina; Ravioli ne. All. Corbani.Tav: Vecchiola 23, Alibegovi? 13, Reati 10, Zanetti 10, Marciuš 13; Manenti 6, Restelli 5, Sergio 12, Cagliani 9, Abega 2, Carpi, Daccò. All. Villa.La Tavè un rullo compressorein trasferta ed esce dal parquet di Casalecon un successo netto e mai in discussione. Con 40? di grande intensità, sia difensiva sia offensiva, e sei giocatori in doppia cifra, il team biancoverde vince con ampio punteggio: 67-103.In avvio il quintetto di Villa è comda Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Zanetti e Marciuš (ex Casale). Sull’altro fronte Corbani, senza Rupil, parte con Vecerina, Pepper, Stazzonelli, Martinoni e Wojciechowski.