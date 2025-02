Romatoday.it - La storia di Beppe e i suoi formaggi a Roma e i formaggi piemontesi della famiglia Giovale

Leggi su Romatoday.it

Il lungo bancone non mente, così come l’odore divivi e squisiti. Al Ghetto dic’è una delle migliori formaggerie d’Italia, probabilmente la più straordinaria per chi cercaa latte crudo di origine prevalentemente italiana anzi, piemontese. Il nome die i