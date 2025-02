Fanpage.it - “La stanza era a 400 euro, mi ha chiesto di darne mille a mio padre per dimostrare di poter pagare”: la truffa a Milano

Una donna ha raccontato a Fanpage.it di essersi imbattuta in una probabilementre cercava una. Su una piattaforma online aveva trovato una camera in centro a 400al mese tutto incluso, ma il proprietario, che non era in Italia, le avevauna prova che potesse pagarecon una transazione: "Sono sicura che poi si sarebbe intascato quei soldi".