La Smartsystem Essence Hotels Fano non sbaglia | contro Palmi un successo pesante e mai in discussione

omifer3 (20-25,18-25, 23-25): Mariani, Lecat 3, Iovieno, Donati (L), Maccarone, Corrado 6, Paris, Prosperi Turri (L), Sala 13, Concolino, Carbone, Guastamacchia 1, Benavidez 13. All Cannestracci: Coscione 3, Rizzi, Merlo 16, Roberti 13, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar, Magnanelli, Acuti, Marks 14, Compagnoni 3, Mengozzi 4, Tonkonoh. All. Mastrangelo Arbitri: Mariano Gasparro e Enrico Autori. Note –battute vincenti 1, battute errate 10, muri 2;: battute vincenti 6, battute errate 11, muri 6.pesantissimo per lache espugna con autorità il Pala Suraci die si avvicina sempre di più alla salvezza. Vittoria netta e meritata per il gruppo di coach Mastrangelo che ha tenuto in mano il match senza mai dare la sensazione di subire l’avversario.