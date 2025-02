La situazione attuale del Napoli | riparla Bellucci

Terzotemponapoli.com - La situazione attuale del Napoli: (ri)parla Bellucci

L’ex calciatore di, Sampdoria e Bologna Claudioè intervenuto (anche) a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Al cospetto dell’Inter ilha sicuramente una rosa meno forte. Quando vengono a mancare giocatori molto importanti come Buongiorno o Neres, o come gli stessi esterni mancini, e si accumula la stanchezza, emergono difficoltà. Perchè Conte sa che non ha tante soluzioni in panchina. Magari ci si aspettava qualcosa in più dal mercato”.Unche a inizio stagione non partiva. “Proprio per questo secondo me ilsta facendo qualcosa di straordinario. Raspadori ha giocato una grande partita e merita di giocare con continuità anche perchè illo ha tenuto a gennaio. E’ un ragazzo serio e quando gioca si vede che ha voglia, ascolta le indicazioni dell’allenatore.