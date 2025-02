Linkiesta.it - La sicurezza europea deve andare di pari passo con quella Ucraina, non c’è alternativa

«Ladell’Europa è a un punto di svolta, riguarda l’ma riguarda anche noi. Dobbiamo avere un approccio emergenziale». Ursula von der Leyen ha chiara l’idea di ciò che dovrebbe essere e ciò che dovrebbe fare l’Europa in questa fase storica, presa in mezzo dal disimpegno militare statunitense e il desiderio della Russia di trovare un accordo che le permetta di uscire impunita dalla guerra ine riarmarsi con calma nel perimetro di casa. Dopo una Conferenza di Monaco che ha scottato l’Europa, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato d’urgenza i leader europei all’Eliseo.Ma agi non c’era tutta l’Unione– che in certi contesti corre il rischio di essere troppo lenta e farraginosa nel prendere decisioni – piuttosto una coalizione di volenterosi che può permettersi di guidare il continente a un futuro diverso da quello che immaginano Donald Trump e l’ubercriminale del Cremlino Vladimir Putin.