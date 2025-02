Sport.quotidiano.net - La sfida questa sera. L’Ascoli a Pescara per tornare a sorridere. Cudini: "Servirà una prestazione importante»

cerca il colpaccio della svolta in casa di uno scomodo. Sta(avvio alle ore 20.30) i bianconeri guidati dasaranno inevitabilmente chiamati a conquistare quella vittoria necessaria per ravvivare una stagione finora vissuta nettamente al di sotto delle aspettative. Soltanto i tre punti potranno dare quello slancio fondamentale per un decisivo finale di campionato dove si proverà a conquistare un piazzamento di rilievo in zona playoff. Senza un esito del genere probabilmente si dovràa parlare più di salvezza che di altri sogni di gloria. Per adesso l’obiettivo primario è vincere e riprendere contatto con il treno di pretedenti che si è momentaneamente allontanato. Nel settore ospiti dell’Adriatico saranno soltanto 206 i tifosi in arrivo dalle cento torri, a causa delle restrizioni imposte dalla tesdel tifoso.